بزشكيان التقى شريف في إسلام آباد: وقّعنا اتفاقيات في مختلف المجالات لتحسين العلاقات

استقبل رئيس الحكومة الباكستانية، شهباز شريف، الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وعقب اللقاء، عقد بزشكيان وشريف مؤتمراً صحافياً مشتركاً، أعلنا فيه توقيع اتفاقيات من شأنها أن ترفع التعاون التجاري بين إيران وباكستان إلى 10 مليارات دولار، وأكدا الدعم المتبادَل بين البلدين.
في تصريحاته، شكر الرئيس الإيراني باكستان على دعمها إيران خلال حرب الأيام الـ12، معبّراً عن "مشاعر الأخوة تجاه باكستان التي نعدّها بلداً جاراً وصديقاً".
وأعلن بزشكيان توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات، من أجل تحسين العلاقات بين البلدين وتفعيلها سريعاً، مضيفاً: "نستطيع رفع مستوى تبادلاتنا التجارية من 3 مليارات دولار حالياً إلى 10 مليارات، في وقت قريب".
ودعا بزشكيان رئيس الحكومة الباكستانية إلى زيارة إيران في أقرب وقت ممكن، من أجل "متابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين".
كذلك، أكد بزشكيان أنّ البلدين "سيَسعَيان للتعاون من أجل ضمان أمن الحدود"، مشيراً إلى وجود "آراء مشتركة بينهما، بشأن أمن المنطقة ودولها".
وأضاف أنّه وشريف أكدا "التعاون المشترك ومع دول العالم لوضع حد لجرائم الكيان الإسرائيلي"، مشيراً إلى ضرورة "أن تقوم الأمم المتحدة بدورها".
