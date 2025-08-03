ترامب يحدد التأكيد على اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: جدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في برقية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي "باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع".

وقال ترامب، في برقيته "أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع".

وبعدما عبر عن تهانئه باسم الولايات المتحدة إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي، أكد الرئيس ترامب أن "الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطنا بالمغرب. ومعا، نعمل على المضي قدما بأولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء".

وخلص الرئيس الاميركي إلى القول: "إنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي".

وكان ترامب، قد اعلن في ديسمبر 2020، أنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. وقال ترامب انذاك في تغريدة على" تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

وأضاف أن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!".

وأفاد البيت الأبيض بأنه يعتقد بأن إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية "ليس خيارا واقعيا لحل الصراع".

وحث البيت الأبيض أطراف الصراع في الصحراء على الدخول في مناقشات "دون إبطاء على أساس خطة المغرب للحكم الذاتي كإطار للتفاوض.