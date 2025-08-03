فنلندا تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطينية في حال تقدّمت الحكومة بمثل هذا الاقتراح.

وكتب ستاب في منشور على منصة "إكس"، الخميس، "قرارات فرنسا وبريطانيا وكندا تعزّز التوجّه نحو الاعتراف بفلسطين، في إطار الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام".

وأضاف ستاب "إذا تلقيت اقتراحا للاعتراف بدولة فلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه"، مندّدا بـ"الوضع غير الإنساني" في قطاع غزة .

وأشار إلى أنّه يُدرك وجود "آراء متباينة" لدى الفنلنديين حيال الاعتراف بدولة فلسطينية، إضافة إلى "مخاوف"، داعيا إلى "نقاش من فتح وصادق".

من جهته، جدّد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو الجمعة، تأكيد دعم هلسنكي لحل الدولتين، من دون أن يُحدّد ما إذا كانت حكومته تعتزم المضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأوضح أنّ المشاورات مع الرئيس بشأن السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط ستتواصل حتى موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

المصدر : التلفزيون العربي