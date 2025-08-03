باكستان تحذر من أمطار واسعة النطاق وفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - من المتوقع هطول أمطار غزيرة واسعة النطاق على أنحاء باكستان بدءا من يوم غد الاثنين، حيث حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في البلاد من وقوع فيضانات مفاجئة في المناطق المنخفضة مع بدء موجة رياح موسمية قوية أخرى.

ونقلت صحيفة "جيو" الإخبارية الباكستانية اليوم الأحد عن هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية القول، إنه من المتوقع أن يجلب نظام جوي جديد أمطارا غزيرة على معظم أنحاء المناطق الشمالية والوسطى، خلال الفترة بين الرابع والسابع من أغسطس الجاري. وذكر خبراء الأرصاد الجوية أنه من المرجح أن تتأثر كل من آزاد جامو وكشمير وجيلجيت بالتستان، بالموجة الجديدة من الأمطار الغزيرة. من ناحية أخرى، تستعد أجزاء من خيبر باختونخوا لتأثير ذلك النظام من الرياح الموسمية، حيث من المتوقع أيضا أن تتعرض لهبوب رياح قوية وعواصف رعدية. أما جنوبا، فقد تهطل أمطار غزيرة على السند وبالوشستان في السادس من أغسطس، بالرغم من أن نشاط الأمطار هناك قد يكون أكثر تباعدا.