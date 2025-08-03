إنتاجية وتوفير أكثر.. ولاية أسترالية تعتزم تشريع العمل من المنزل

إنتاجية وتوفير

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 12:27 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية السبت عن اقتراح قانون لتشريع العمل من المنزل، قائلة إن ذلك يجب أن يكون "حقًا مكتسبًا وليس طلبًا".وبموجب خطة جاسينتا ألان، يحق للموظفين العمل من المنزل يومين على الأقل أسبوعيًا في حال كانت وظائفهم تسمح بذلك.وقالت خلال إعلان اقتراحها أمام مؤتمر حزب العمال على مستوى الولاية: "نفعل ذلك لأننا نعلم ما تشير إليه الأدلة، العاملون أكثر إنتاجية، وهذا يوفر الوقت والمال للعائلات".وأضافت: "هذا التغيير يعني أن أي عامل قادر على أداء عمله من المنزل بشكل معقول له الحق في القيام بذلك لمدة يومين على الأقل أسبوعيا".وأشارت ألان إلى أن هذه السياسة ستُطرح الآن للتشاور مع العاملين وأصحاب العمل والنقابات، مؤكدة على أهمية "التأكد من تفاصيل هذا التغيير المهم".وقالت إن هذه الخطوة يمكن أن توفر للعامل العادي 110 دولارات أسبوعيا، وتخفف من ازدحام الطرق وتبقي على عدد أكبر من النساء في سوق العمل، ومن المرجح أن يُطرح مشروع القانون أمام برلمان الولاية العام المقبل.