المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 36 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع السبت

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن "36 شاحنة ​مساعدات إنسانية​ فقط دخلت أراضي القطاع يوم السبت"، مؤكدا أن "المجاعة تفتك بأطفال غزة وسط صمت عالمي مخز".

واشار في بيان٬ الى ان "دخل إلى قطاع غزة السبت 36 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي تكرسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ومتعمد، ضمن ما بات يعرف بسياسة "هندسة الفوضى والتجويع".

وأضاف "الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية والخدماتية والغذائية في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب حرب الإبادة الجماعية".