وزارة التربية: نتائج الثانوية العامة نهائية ومنشورة على الموقع الرسمي وأي معلومات مخالفة غير صحيحة

أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ان "​نتائج الامتحانات​ الرسمية للثانوية العامة نهائية ومنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، وأن كل ما يتم نشره خلافا لذلك ليس له اي أساس من الصحة".

ودعا المكتب المرشحين الذين لديهم شك بعلامة مادة محددة، إلى مراجعة دائرة الامتحانات في الوزارة ابتداء من الثلاثاء المقبل.