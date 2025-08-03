الأوقاف الإسلامية: 2228 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم

أكدت الأوقاف الإسلامية، أن "2228 مستوطنا اسرائيليا اقتحموا ​المسجد الأقصى​ منذ صباح اليوم".

وفي وقت سابق، اقتحم ​مستوطنون​ قرية التواني في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وفق ما أفادت به قناة الجزيرة.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى صباح اليوم برفقة عدد من أتباعه.