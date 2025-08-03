استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي: تراجع ثقة الإسرائيليين بالحكومة والجيش وتصاعد الانتقادات لأداء الحرب في غزة

أظهر استطلاع جديد أجراه "معهد دراسات الأمن القومي" في إسرائيل تراجعًا ملحوظًا في مستويات ​ثقة الإسرائيليين بالحكومة​ والجيش، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وتعثر صفقة تبادل الأسرى.

وبحسب نتائج الاستطلاع، تراجعت ثقة الإسرائيليين برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى 30% فقط، بينما بلغت نسبة الثقة في الحكومة عمومًا 23%.

وفيما يتعلق بالجيش، أظهر الاستطلاع انخفاضًا في ثقة المجتمع الإسرائيلي بالمؤسسة العسكرية ورئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زامير، حيث بلغت نسبة الثقة بالجيش 77% مقارنة بـ83% خلال شهر أيار/مايو الماضي. كما أشار 62% من المشاركين إلى ثقتهم برئيس الأركان الحالي.

وفي تقييمهم لأداء الجيش في قطاع غزة، رأى 61% من المستطلعين أن العمليات العسكرية هناك لن تسفر عن إعادة المخطوفين. في المقابل، اعتبر 25% فقط أن هذه العمليات يمكن أن تؤدي إلى هزيمة حركة حماس واستعادة الأسرى.

وحمّل 52% من المشاركين في الاستطلاع الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عرقلة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، في حين أبدى 36% قلقهم من الأزمة الإنسانية في غزة، مقابل 62% قالوا إنهم لا يشعرون بالقلق إزاء هذا الملف.