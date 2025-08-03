استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي: تراجع ثقة الإسرائيليين بالحكومة والجيش وتصاعد الانتقادات لأداء الحرب في غزة

أظهر استطلاع جديد أجراه "معهد دراسات الأمن القومي" في إسرائيل تراجعًا ملحوظًا في مستويات ثقة الإسرائيليين بالحكومة والجيش، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وتعثر صفقة تبادل الأسرى.
وبحسب نتائج الاستطلاع، تراجعت ثقة الإسرائيليين برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى 30% فقط، بينما بلغت نسبة الثقة في الحكومة عمومًا 23%.
وفيما يتعلق بالجيش، أظهر الاستطلاع انخفاضًا في ثقة المجتمع الإسرائيلي بالمؤسسة العسكرية ورئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زامير، حيث بلغت نسبة الثقة بالجيش 77% مقارنة بـ83% خلال شهر أيار/مايو الماضي. كما أشار 62% من المشاركين إلى ثقتهم برئيس الأركان الحالي.
وفي تقييمهم لأداء الجيش في قطاع غزة، رأى 61% من المستطلعين أن العمليات العسكرية هناك لن تسفر عن إعادة المخطوفين. في المقابل، اعتبر 25% فقط أن هذه العمليات يمكن أن تؤدي إلى هزيمة حركة حماس واستعادة الأسرى.
وحمّل 52% من المشاركين في الاستطلاع الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عرقلة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، في حين أبدى 36% قلقهم من الأزمة الإنسانية في غزة، مقابل 62% قالوا إنهم لا يشعرون بالقلق إزاء هذا الملف.
