بركان كراشينينيكوف يثور في كامشاتكا الروسية يثور لأول مرة منذ 600 عام

أفادت مجموعة كامشاتكا للاستجابة لثوران البراكين أن ​ثوران بركان كراشينينيكوف​ بدأ في شبه جزيرة كامشاتكا الواقعة في الشرق الأقصى الروسي للمرة الاولى منذ 600 عام.

وجاء في بيان المجموعة: "بدأ الثوران الانفجاري للبركان في الساعة 16:50 حسب التوقيت العالمي المنسق يوم 2 آب مع انبعاثات رماد وصلت ارتفاع 3-4 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر".

من جهتها، عبر رئيسة المجموعة أولغا غيرينا أن "الثوران البركاني ربما كان مرتبطا بالزلزال القوي الذي وقع مؤخرا".

وبحسب بيانات وزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامشاتكا، وصل ارتفاع عمود الرماد إلى 6 كيلومترات.

ينتمي بركان كراشينينيكوف إلى الحزام البركاني الشرقي ويقع على بعد 13 كم جنوب بحيرة كرونوتسكويه و200 كم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

في نهاية تموز ، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة شبه جزيرة كامشاتكا، وهو الأقوى منذ عام 1952. وشعر السكان بهزات أرضية بلغت قوتها ثماني درجات في جزر الكوريل الشمالية أيضا. وتسببت 4 موجات تسونامي ناجمة عن الزلزال في أضرار جزئية للبنية التحتية للموانئ ومنشآت أخرى.