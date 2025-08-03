المرصد السوري: تبادل قصف بين مسلحين من عشائر البدو وأبناء الطائفة الدرزية في ريف السويداء

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن ان "قذائف هاون سقطت على بلدة عرى بريف السويداء منذ ساعات الصباح، مصدرها مسلحين من عشائر البدو في المقبرة المسيحية".
واشار الى ان "مسلحين من أبناء الطائفة الدرزية ردوا على مصادر النيران في المقبرة المسيحية، وما يزال القصف متقطعا بين الجانبين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المدنيين، خصوصا مع تكرار استهداف المناطق السكنية في الآونة الأخيرة".
