هيئة البث الإسرائيلية عن تحقيقات للجيش: معظم حالات الانتحار بين الجنود مرتبطة بالحرب في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، استنادًا إلى تحقيقات يجريها الجيش، بأنّ معظم حالات الانتحار في صفوف ال​جنود​ ترتبط بشكل مباشر بالحرب الجارية في قطاع غزة.

وأظهرت التحقيقات أنّ تلك الحالات ناجمة عن صعوبات يواجهها الجنود خلال البقاء لفترات طويلة في مناطق القتال، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية حادة.

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد أقدم 16 جنديًا إسرائيليًا على الانتحار منذ بداية العام، بينهم 4 جنود خلال الشهر الماضي فقط.