وفاة 7 مهاجرين وفقدان آخرين إثر انقلاب قارب قبالة السواحل ااجنوبية لليمن

قُتل سبعة مهاجرين أفارقة على الأقل وفقد آخرون، إثر غرق قارب كانوا على متنه قبالة السواحل الجنوبية لليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين (جنوبي اليمن) لـ "سبوتنيك" بأن "قوات أمنية انتشلت سبع جثث لمهاجرين أثيوبيين غير شرعيين، بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل مديرية أحور (شرقي أبين) الساحلية على البحر العربي، نتيجة اضطراب البحر".

وتشهد السواحل اليمنية، حوادث غرق متكررة لقوارب تقل مهاجرين غير شرعيين، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في 21 كانون الثاني الماضي، وفاة 20 مهاجرا إثيوبيا ونجاة 17 آخرين، إثر انقلاب قارب كان يقلهم قبالة سواحل مديرية ذو باب في محافظة تعز اليمنية (جنوب غربي اليمن).