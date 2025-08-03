المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة بقوة 3.0 درجات وقعت في نيويورك

أفاد بذلك المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) عن وقوع هزة بقوة 3.0 درجات رقعت في نيويورك.

وأشارت التقارير إلى أن الزلزال وقع على بُعد 18 كيلومترًا شمال غرب مدينة نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة، وعلى بُعد 13 كيلومترًا شمال غرب مانهاتن، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

وفي وقت سابق، سُجِّل هزة بقوة 5.7 درجة في المكسيك. كما سُجِّلن هزة بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل اليابان.