وزير اسكتلندا الأول وصف الوضع في غزة بـ"الإبادة الجماعية"

وصف الوزير الأول في اسكتلندا جون سويني الوضع في غزة بأنه "​إبادة جماعية​" بعد أن تمت مقاطعة عرض ظهر فيه بشكل متكرر في مهرجان إدنبرة الفني (فرينج) من قبل محتجين مؤيدين للفلسطينيين.

وتم استدعاء الشرطة إلى "ذا ستاند كوميدي كلوب" في إدنبرة بعد أن قاطع المحتجون الوزير الأول سبع مرات من قبل ست مجموعات مختلفة من المحتجين خلال محادثة مع الكوميدية سوزان موريسون، بحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وحث المحتجون سويني على وصف الأزمة بأنها إبادة جماعية ووقف تمويل الدولة لشركات الأسلحة.

وفي حديثه للصحفيين بعد الحدث، قال رئيس الوزراء "من الواضح تماما أن هناك إبادة جماعية في فلسطين٬ لا يمكن إنكار ذلك"٬ لافتا الى انني "رأيت تقارير عن فظائع مروعة تحمل طابع الإبادة الجماعية". وأضاف "لقد عبرت عن ذلك، ومن الواضح أنه لم يصل إلى كل هؤلاء الأفراد، لكن هذا هو شعوري".