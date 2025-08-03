اعتبر السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ان "إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة فهي فاشلة في ذلك"٬ مشيرا الى ان "الإسرائيليين يقومون بعمل جيد في محاولة حماية الأبرياء ومنع الأضرار الجانبية".
واعتبر ان "لا توجد دولة بما في ذلك أميركا تتخذ الخطوات التي تتخذها إسرائيل لمحاولة تقليص عدد الضحايا المدنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأميركي لدى إسرائيل: إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة فهي فاشلة في ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.