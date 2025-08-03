السفير الأميركي لدى إسرائيل: إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة فهي فاشلة في ذلك

اعتبر السفير الأميركي لدى ​إسرائيل​ مايك هاكابي ان "إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة فهي فاشلة في ذلك"٬ مشيرا الى ان "الإسرائيليين يقومون بعمل جيد في محاولة حماية الأبرياء ومنع الأضرار الجانبية".

واعتبر ان "لا توجد دولة بما في ذلك أميركا تتخذ الخطوات التي تتخذها إسرائيل لمحاولة تقليص عدد الضحايا المدنيين".