"U Turn ترامب".. عاد متعاطفاً مع أطفال غزة بعد أن أطلق يد نتانياهو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قام المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بزيارة نادرة إلى غزة يوم الجمعة، حيث أمضيا خمس ساعات في جولة ميدانية في مركز توزيع مساعدات، وتعهدا بمعالجة الأزمة الإنسانية وسط احتجاجات عالمية متزايدة.

كتب ويتكوف على موقع X: "كان الهدف من الزيارة هو منح الرئيس ترامب فهمًا واضحًا للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة".

تمثل هذه الزيارة رمزًا للتحول المستمر داخل البيت الأبيض، حيث يتزايد قلق ترامب، رغم استمرار دعمه للحملة الإسرائيلية، بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة.

أكد مسؤول في البيت الأبيض عبر صفحات "بوليتيكو"، مُنح عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عن تفكير الرئيس، أن ترامب "لم يُغير اعتقاده الراسخ" بأن حماس مسؤولة "إلى حد كبير" عن الصراع المطول. ومع ذلك، وفي إشارة إلى تعليقات ترامب نفسه في الأيام الأخيرة، أقر المسؤول بوجود "بعض المخاوف الجديدة".

تتردد أصداء هذه المخاوف، التي أثارتها صور وروايات عن أطفال يتضورون جوعًا، في أوساط مؤيدي حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" وعامة الناس. أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب هذا الأسبوع أن الدعم الأمريكي للعمل العسكري الإسرائيلي قد انخفض إلى 32%، وهو مستوى منخفض جديد.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، مُنح عدم الكشف عن هويته لمناقشة تفكير الرئيس، إن ترامب "يُقيّم تفاعلاته بناءً على طبيعة القضايا المطروحة. وأحيانًا يرتكب الناس خطأ عدم الاكتفاء بالاستماع إلى الرئيس". إنه صريحٌ تمامًا في هذا الشأن... مثلًا، ما يحدث مع غزة وإسرائيل. يريد حلّها. صحيحٌ أنه لا يُمكن التفاوض مع حماس. لكنه، على سبيل المثال، لا يريد أن يموت الأطفال جوعًا. لا يريد أن يحدث ذلك. الأمر ببساطة، هذا كل ما في الأمر. كما تعلمون، الأمر لا يتجاوز ذلك.

هذا لا يعني أن ترامب مستعدٌّ لقبول دعوة بعض حلفائه الأجانب للاعتراف بالدولة الفلسطينية - مع أن معارضته قد لا تكون بنفس الحزم الذي كانت عليه قبل شهرين.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

في وقتٍ سابقٍ من هذا الصيف، حثّ ترامب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سرًا على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية، وفقًا لشخصين مُطّلعين على المحادثة، مُنحا عدم الكشف عن هويتهما لمشاركة تفاصيل سرية. لم تُسفر المكالمة، التي لم يُكشف عنها سابقًا، عن النتيجة المرجوة، وأعلن ماكرون عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية الأسبوع الماضي.

ولكن عندما سُئل ترامب عن ذلك أثناء سفره إلى اسكتلندا نهاية الأسبوع الماضي، أبدى عدم اكتراثه بمُضيّ ماكرون قدمًا في أمرٍ عمل سرًا على إحباطه.

قال الرئيس: "ما يقوله لا يهم". خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين، بدا ترامب شبه مُحايد بشأن الدولة الفلسطينية، تاركًا لنظيره مساحةً للاصطفاف خلف ماكرون.

قال ترامب، بينما كان ستارمر جالسًا إلى جانبه: "لن أتخذ موقفًا. لا أمانع أن يتخذ موقفًا".

رفض البيت الأبيض التعليق على محادثة ترامب مع ماكرون أو على نهجه العام تجاه الوضع في غزة. ويوم الخميس، صرّحت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت للصحفيين بأن الرئيس "أعرب عن استيائه واختلافه" مع كل من ماكرون وستارمر، وكذلك مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أبدى أيضًا دعمه للدولة الفلسطينية.

وأضافت ليفيت أن ترامب لا يزال يُعارض الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. وقالت: "يشعر أن ذلك يُكافئ حماس في وقت تُشكّل فيه حماس العائق الحقيقي أمام وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن".

مع ذلك، انفصل ترامب عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليس فقط بالاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة، بل بإرساله كبار مساعديه لمعالجتها.

تضمن منشور ويتكوف على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له ولهاكابي أثناء اجتماعهما مع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل، والتي تعهدت لها الولايات المتحدة بمبلغ 30 مليون دولار. انتقدت عشرات الجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة المؤسسة لفشلها في توزيع المساعدات بأمان، وقالت إن مئات الفلسطينيين قُتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيعها. يصر الجيش الإسرائيلي على أنه يطلق "طلقات تحذيرية" فقط، ويُلقي باللوم على حماس في أعمال العنف.

التحول اللافت في رؤية ترامب لغزة

يُمثل القلق بشأن محنة الفلسطينيين تحولاً لافتاً للرئيس الأمريكي الذي فكّر قبل أشهر فقط في إنشاء "ريفييرا" في الشرق الأوسط، وهي خطة بدت وكأنها تتمحور حول تهجير الفلسطينيين قسراً إلى الدول المجاورة وهدم منازلهم في غزة.

وكان ترامب هو من منح نتنياهو موافقة صريحة، إن لم تكن تشجيعاً صريحاً، في مارس (آذار) على إنهاء وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بعد شهرين فقط، واستئناف الحرب الإسرائيلية الشاملة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية. في ذلك الوقت، حذّر الرئيس حماس قائلاً: "ستدفع ثمناً باهظاً!" إذا استمرت في احتجاز الرهائن، وأعلن أنه يُقدّم لإسرائيل "كل ما تحتاجه لإنجاز المهمة".

وقال المسؤول الكبير في البيت الأبيض إن ترامب يريد فقط إنهاء إراقة الدماء.

وقال المسؤول: "يصر الرئيس على خياراته". "هذه هي طريقته نوعًا ما - الكثير من استراتيجيات الخروج من أي شيء، والتي تكون مقبولة إلى حد ما".

=============

أعدت ""الخليج 365"" هذه المادة نقلاً عن "بوليتيكو"

https://www.politico.com/news/2025/08/01/trump-still-blames-hamas-for-crisis-in-gaza-but-has-new-concerns-00489354