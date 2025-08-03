"ذا تايمز": بريطانيا تخطط لإجلاء ما يصل إلى 300 طفل مريض من قطاع غزة لتلقي العلاج

كشفت صحيفة "ذا تايمز" ان "بريطانيا تخطط لإجلاء ما يصل إلى 300 طفل مريض من قطاع غزة لتلقي العلاج".
أضافت "سيتم إجلاء مئات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة من غزة وتلقيهم العلاج من قبل هيئة الصحة الوطنية"٬ موضحة انه "سيتم الإعلان عن الخطط خلال أسابيع".
وتجدر الإشارة إلى أنه سيُسمح لما يصل إلى 300 شاب من غزة بدخول بريطانيا لتلقي العلاج لاحقا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية خلال 24 ساعة وصل إلى 98 شخصا، فيما أصيب أكثر من ألف آخرين.
وبذلك، يرتفع إجمالي عدد ضحايا حرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول 2023 إلى 60430قتيلا، بينما أصيب 148722 فلسطينيا.
