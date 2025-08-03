"أسبوع صعب".. البرتغال تصدر تحذيرا من حرائق غابات محتملة

حرائق غابات

تغير المناخ

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 02:43 صباحاً كتب شريف احمد - أصدرت الحكومة البرتغالية السبت تحذيرا من موجة حر شديدة مع ارتفاع خطر اندلاع حرائق في أجزاء كبيرة من البلاد في الأيام المقبلة.وتضمن التنبيه الذي يستمر من الأحد إلى الخميس، حظرا على إشعال النيران والألعاب النارية واستخدام المعدات الكهربائية في الغابات.كما قيّدت السلطات الوصول إلى بعض مناطق الغابات، وأعلنت عن زيادة عدد العاملين في جهاز حراس الغابات وزيادة الدوريات البرية والجوية في المناطق المعرضة لخطر الحرائق.وقالت وزيرة الداخلية ماريا لوسيا أمارال: "الأسبوع المقبل سيكون صعبا".كافحت البرتغال وجارتها إسبانيا حرائق غابات في الأيام الأخيرة، وهي مشكلة تواجهها البرتغال وبلدان أخرى سنويا.ويقول الخبراء إن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة الجفاف والحرائق في أنحاء العالم.في أعقاب موسم حرائق مميت عام 2017، زادت البرتغال إنفاقها على الوقاية من حرائق الغابات والاستجابة لها.وأفاد معهد الغابات البرتغالي أن أكثر من 29 ألف هكتار أتت عليها الحرائق منذ بداية العام.