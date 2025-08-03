الغارديان: إسرائيل تغلق 88% من الجرائم والانتهاكات دون اتهامات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: على الرغم من توثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة على مدار الشهور الماضية، إلا أن هناك نمط من الإفلات من العقوبات تعمل به تل أبيب، مما أدى إلى غلق ملفات 88 % من هذه الجرائم والانتهاكات دون توجيه أي اتهامات.

ووفقاً لتقرير "الغارديان"، تقول مجموعة مراقبة الصراع، التي يطلق عليها "العمل بشأن العنف المسلح" إن إسرائيل تسعى إلى خلق "نمط من الإفلات من العقاب"

وأفادت منظمة مراقبة الصراعات الإسرائيلية بأن ما يقرب من تسعة من كل عشرة تحقيقات عسكرية إسرائيلية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات من جانب جنودها منذ بداية الحرب في غزة قد أغلقت دون العثور على خطأ أو تركت دون حل.

انتظروا الدقيق ليتم قتلهم

وتشمل التحقيقات التي لم تُحل بعد مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينياً كانوا يصطفون للحصول على الدقيق في مدينة غزة في فبراير (شباط) 2024، وفقاً لمنظمة العمل ضد العنف المسلح، وغارة جوية أسفرت عن مقتل 45 شخصاً في حريق هائل في مخيم في رفح في مايو (أيار) 2024 .

كما لم يتم التوصل إلى حل بشأن التحقيق في مقتل 31 فلسطينياً أثناء توجههم للحصول على الغذاء من نقطة توزيع في رفح في الأول من يونيو (حزيران).

قُتلوا بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهم، وفقًا لشهود عيان. بعد ذلك بوقت قصير، نفى جيش الدفاع الإسرائيلي صحة التقارير، لكنه أبلغ صحيفة الغارديان أن الحادثة "لا تزال قيد التحقيق".

وقال إيان أوفيرتون ولوكاس تسانتزوريس، من فريق منظمة AOAV، إن الإحصائيات تشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى خلق "نمط من الإفلات من العقاب" من خلال الفشل في التوصل إلى استنتاجات أو إيجاد خطأ في الغالبية العظمى من الحالات التي تنطوي على "أشد الاتهامات خطورة أو علنية بارتكاب مخالفات من قبل قواتها".

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه "يجري عمليات فحص وتحقيق بشأن حوادث استثنائية وقعت أثناء النشاط العملياتي، والتي يشتبه في وجود انتهاك للقانون" وفقًا لالتزاماته بموجب القانون الإسرائيلي والدولي.

إن مرور الوقت القصير نسبيا، من حيث التحقيق والقانون، يعني أن حالات أخرى لم يتم حلها قد تؤدي أيضا إلى مقاضاة مرتكبي الجرائم، على الرغم من أن تقارير تقول إن تحقيقات جيش الدفاع الإسرائيلي أصبحت "أكثر غموضا وبطيئة الحركة" مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.

52 حالة وفقاً لوسائل إعلام

وقالت منظمة AOAV إنها عثرت على تقارير عن 52 حالة في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنكليزية حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى أو سيجري تحقيقًا بعد مزاعم عن إلحاق الضرر بالمدنيين أو ارتكاب مخالفات من قبل قواته في غزة أو الضفة الغربية بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونهاية يونيو (حزيران) 2025. وتشمل هذه الحالات مقتل 1303 فلسطينيًا وإصابة 1880 آخرين.

أدت إحدى القضايا إلى الحكم بالسجن على جندي إسرائيلي. وفي فبراير (شباط)، حُكم على جندي احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي بالسجن سبعة أشهر بعد أن أدانته محكمة عسكرية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق معتقلين أمنيين فلسطينيين. وكان الجندي قد اعتدى مرارًا وتكرارًا على سجناء مقيدين ومعصوبي الأعين بقبضتيه وهراوة وبندقيته الهجومية في مركز احتجاز سدي تيمان.

فاجعة ورلد سنترال كيتشن

انتهت خمس حالات أخرى بانتهاكات. في إحداها، عُزل عقيد ورائد من جيش الدفاع الإسرائيلي في أبريل (نيسان) 2024، وتم توبيخ ثلاثة قادة آخرين بعد أيام قليلة من مقتل سبعة عمال إغاثة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في غارة جوية. ووصف جيش الدفاع الإسرائيلي الحادث بأنه "خطأ جسيم ناتج عن فشل ذريع ناجم عن خطأ في تحديد الهوية"، مع أن المنظمة الخيرية قالت إن التحقيق السريع يفتقر إلى المصداقية.

أما الحالات الست والأربعون المتبقية، والتي تُمثل 88% من إجمالي الحالات، فقد أُغلقت سبعٌ منها دون ثبوت أي خطأ، وفقًا للمنظمة. ولا تزال 39 حالة أخرى قيد المراجعة أو لم تُعلن عن نتائجها بعد، بما في ذلك أربع حوادث مميتة خلال الشهر الماضي قُتل فيها فلسطينيون بالقرب من نقاط توزيع الغذاء أو عندها في قطاع غزة.

وفقاً لجيش الدفاع الإسرائيلي: "أي بلاغ... شكوى أو ادعاء يشير إلى سوء سلوك من جانب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي يخضع لعملية فحص أولي، بغض النظر عن مصدره". في بعض الحالات، تكون الأدلة كافية لإصدار أمر بفتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية، بينما في حالات أخرى، يُجرى تحقيق أولي.

تُحال هذه الحالات إلى آلية التحقيق في الانتهاكات (FFA) التابعة لهيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي لتحديد "ما إذا كان هناك اشتباه معقول في سوء سلوك جنائي".

ويقول منتقدو هذا النظام، مثل منظمة يش دين لحقوق الإنسان، إن تحقيقات FFA قد تستغرق سنوات، وقد أدت إلى محاكمة واحدة معروفة بعد 664 تحقيقًا يتعلق بعمليات عسكرية سابقة لجيش الدفاع الإسرائيلي في غزة، في أعوام 2014، و2018-2019، و2021.

74 تحقيقاً جنائياً

في أغسطس (آب) 2024 ، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إن وكالة التحقيقات الفيدرالية جمعت معلومات عن "مئات الحوادث" المتعلقة بالحرب في غزة وحدها، في حين أطلق مكتب المدعي العام العسكري 74 تحقيقاً جنائياً.

من بين هذه الحالات، تعلقت 52 حالة بوفاة معتقلين وإساءة معاملتهم، و13 حالة بسرقة ذخيرة العدو، بينما تعلقت أقلية منها بمزاعم ارتكاب جرائم حرب في ظروف قتالية. وتعلقت ثلاث حالات بـ "تدمير ممتلكات مدنية دون ضرورة عسكرية"، وست حالات بـ "استخدام غير قانوني مزعوم للقوة".

تختلف إحصاءات جيش الدفاع الإسرائيلي عن التحقيقات التي تتبعتها منظمة AOAV، لأن فريق البحث استخدم منهجية مختلفة. راجعت المنظمة الحالات التي وردت فيها تقارير عن إجراء تحقيق أو إجرائه، كما رصدت حوادث في الضفة الغربية وغزة.

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن "فتح عشرات التحقيقات من قبل الشرطة العسكرية"، وأن "معظمها لا يزال جاريًا". في غضون ذلك، أكملت آلية التحقيق في الانتهاكات (FFA) "مراجعتها لعشرات الحالات"، وأُحيلت هذه الحالات إلى المدعي العام العسكري للتحقيق الجنائي المحتمل.