أفادت مصادر قناة "الجزيرة"، بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي ​إيتمار بن غفير​ يشارك في مسيرة للمستوطنين عند باب القطانين بالمسجد الأقصى". وتكرر اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى مرات عدة منذ توليه منصبه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي نهاية عام 2022. وكانت آخر اقتحامات بن غفير للمسجد الأقصى في شهر حزيران الماضي.

