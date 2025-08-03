"قسد": نرفض مزاعم وزارة الدفاع السورية عن تعرض نقاطها لهجوم من قبلنا ونؤكد على ضرورة احترام التهدئة

أشار المركز الإعلامي ل​قوات سوريا الديمقراطية​ (قسد)، إلى أن "قواتنا تستخدم حقها في الدفاع المشروع تجاه الهجمات على دير حافر"، وذلك بعد إعلان الإدارة السورية عن تعرضها لهجوم من قوات "قسد".

وقال المركز "نرفض مزاعم إدارة الإعلام بوزارة الدفاع عن تعرض نقاطها لهجوم من قبلنا".

وأكد على "ضرورة احترام التهدئة"، داعيا الحكومة السورية لضبط "الفصائل غير المنضبطة".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية، "أننا تصدينا لهجوم من ​قوات سوريا الديمقراطية​ (قسد) على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج"، كاشفة عن "إصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين في قصف صاروخي نفذته قوات قسد على قرية الكيارية".

وأكدت أن "قوات الجيش بصدد التعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى القريبة من خطوط الانتشار".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية عن "إصابة 7 جراء قصف من قوات سوريا الديمقراطية براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية على قرية الكيارية بريف منبج".

ويأتي ذلك في ظل مساعي لاندماج "قسد" مع الإدارة السورية الجديدة والجيش السوري، بعد سقوط النظام السوري السابق.