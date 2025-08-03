ويتكوف: أميركا تعتزم إنهاء الحرب في غزة وليس توسيعها

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

قال المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف خلال لقاء مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين إن الخطة الأميركية هي إنهاء الحرب في غزة وليس توسيعها، مشيراً إلى أن المحادثات يجب أن تتركز الآن على اتفاق شامل، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان صادر من منتدى عائلات المحتجزين.

وأضاف ويتكوف، بحسب البيان، أن «غالبية الإسرائيليين يريدون عودة المحتجزين إلى منازلهم، وغالبية سكان غزة يريدون ذلك أيضاً لأنهم يريدون إعادة إعمار القطاع».

وأضاف: «لا نصر دون إعادة الجميع إلى ديارهم، كلكم أصبحتم جزءاً من عائلتي».

وتابع: «الخطة ليست توسيع الحرب، بل إنهاءها»، مشيراً إلى أن المحادثات يجب أن تتركز الآن على إنهاء الحرب وإعادة جميع المحتجزين، وليس على اتفاق جزئي.