أوكرانيا تضرب أهدافًا عسكرية وخط غاز داخل روسيا.. وموسكو ترد

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 12:27 صباحاً كتب شريف احمد - أكدت أوكرانيا أنها ضربت أهدافا عسكرية وخط أنابيب للغاز في روسيا السبت، فيما أعلنت السلطات المحلية الروسية مقتل ثلاثة أشخاص نتيجة للهجمات.وقال جهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو) إنه استخدم طائرات مسيّرة بعيدة المدى لاستهداف مطار بريمورسكو-أختارسك العسكري في منطقة كراسنودار في جنوب غرب روسيا.وقال إن الهجوم تسبب في حريق في موقع لتخزين الطائرات المسيّرة من طراز شاهد التي تستخدمها روسيا لمهاجمة الأراضي الأوكرانية.وأعلن جهاز الأمن الأوكراني أيضا أنه استهدف شركة "إليكتروبريبور" في منطقة بنزا (جنوب) والتي "تعمل لصالح المجمع الصناعي العسكري الروسي".تنفّذ أوكرانيا بانتظام مثل هذه الهجمات داخل روسيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022 والغارات الجوية شبه اليومية على مدنها.من جهتها، أعلنت السلطات الروسية المحلية عن مقتل ثلاثة أشخاص في هجمات أوكرانية ليلية بطائرات مسيّرة،وفي منطقة بنزا، قال الحاكم أوليغ ملنيتشنكو "هاجمت مسيرات العدو مرة جديدة باكرا هذا الصباح شركة".وأضاف "قتلت امرأة للأسف وأصيب شخصان آخران بجروح" لكن "وضعهما ليس خطيرا".وفي حدث نادر، طال القصف منطقة سمارا على مسافة حوالى 800 كلم من الحدود الأوكرانية، حيث سقط أحد الضحايا وهو "رجل مسن"، على ما أوضح الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف فيدوريشتشيف.وأوضح الحاكم على تلغرام أن الرجل "كان داخل منزل ريفي اشتعلت فيه النيران بسبب تساقط حطام مسيرات".وفي منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا "صدّ الجيش هجوما ضخما خلال الليل ودمر مسيّرات" فوق عدد من المدن، على ما أورد الحاكم يوري سليوسار على تلغرام.من جانبه، أعلن الجيش الروسي أنه اعترض 112 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.