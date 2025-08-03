سموتريتش: الرد على إساءة "حماس" للأسرى يجب أن يكون الإبادة الكاملة

رأى وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش، أن "هدف حماس من نشر فيديوهات الأسرى التلاعب بمشاعرنا وتمزيق قلوبنا والضغط علينا للاستسلام ووقف الحرب".
وقال: الرد على الإساءة للأسرر يجب أن يكون الإبادة الكاملة وإعادة الجميع دون قيد أو شرط".
وفي وقت سابق من اليوم، بثت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطعًا مصوّرًا للأسير الإسرائيلي أفيتار دافيد من داخل أحد أنفاق قطاع غزة.
وظهر الأسير في المقطع بحالة صحية متدهورة، وقد بدت عليه علامات الهزال وسوء التغذية بشكل واضح، وذلك بسبب الحصار الذي يتعرض له القطاع جراء الحرب الإسرائيلية.
وقال دافيد: "أنا لم آكل منذ أيام، وطعامنا القليل هو عدس وفاصولياء، والآسرون يقدمون لنا ما يستطيعون"، مضيفًا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "تخلى عنا، وكل ما تربينا عليه في إسرائيل هو كذب".
وتابع: "أنا أحفر قبري بيدي؛ لأن جسدي يضعف كل يوم، وربما سأُدفن هنا في النفق".
وإثر ذلك، أشارت عائلة الأسير الإسرائيلي أفيتار دافيد في بيان إلى أنّه "يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة وإلى أفيتار أيضا"، وقالت "ندعو حكومتنا والرئيس الأميركي دونالد ترامب ودول العالم إلى بذل كل جهد لإنقاذ أفيتار".
