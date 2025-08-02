اخبار العالم

​الخليج 365​ : الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة بليدا

أفاد مراسل الخليج 365 في الجنوب، عن تمشيط بالأسلحة الرشاشة من قبل الجيش الإسرائيلي من موقع البياض باتجاه أطراف بلدة ​بليدا​".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​ على ​​لبنان​​ بشكل يوميّ، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط في الجنوب وخرق إسرائيل المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

