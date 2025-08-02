ممثلو 180 دولة يجتمعون في جنيف الثلاثاء في محاولة لوضع معاهدة لوقف التلوث الناجم عن البلاستيك

يجتمع ممثلون لنحو 180 دولة في ​جنيف​ الثلاثاء المقبل، في محاولة جديدة لوضع أول معاهدة عالمية للقضاء على التلوث الناجم عن مادة ​البلاستيك​، من المحيطات إلى جسم الإنسان.

وفي ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، أُضيفت هذه الدورة من ​المفاوضات الحكومية الدولية​ (CIN5-2) وتستمر لعشرة أيام بعد فشل المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية في كانون الأول. وحالت مجموعة من الدول المنتجة للنفط دون إحراز أي تقدم.

وفي حال لم تُتخذ إجراءات، سيتضاعف استهلاك البلاستيك في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2060 وفق توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويتوقع أن تزداد النفايات البلاستيكية في التربة والمجاري المائية، من قمم الجبال إلى المحيطات، بنسبة 50% بحلول عام 2040، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الذي يتولى أمانة المفاوضات الأممية.

ويُنتج كوكب الأرض حاليا 460 مليون طن من البلاستيك سنويا، نصفها معد للاستخدام الأحادي، في حين يُعاد تدوير أقل من 10% من نفايات البلاستيك.

وأظهرت دراسات حديثة أن البوليمرات بتحللها إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية تُلوث الأنظمة البيئية، وتدخل إلى دورة الإنسان الدموية وأعضائه.

وانتقد فريق يضم 450 عالما من 65 دولة يتابعون المباحثات، التداعيات التي لا تزال مجهولة على صحة الأجيال الحالية والمستقبلية.