"جيروزاليم بوست": رئيس الأركان الإسرائيلي ألغى زيارة إلى واشنطن كانت مقررة الثلاثاء

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مصادر، بأن "رئيس الأركان الإسرائيلي ​إيال زامير​ ألغى زيارة إلى واشنطن كانت مقررة الثلاثاء". وأوضحت أن "زامير ربط توجهه إلى الولايات المتحدة بتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة". وأمس، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "​إيال زامير هدد بالاستقالة بسبب التوتر بين القيادتين السياسية والأمنية" بشأن قطاع غزة. ولفتت القناة الى أن "التوتر في ذروته ورئيس الأركان طالب القيادة السياسية باتخاذ قرارات وتحديد موقف واضح".

