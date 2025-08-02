باكستان.. مقتل 3 أطفال وإصابة 4 آخرين جراء انفجار قذيفة

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 10:42 مساءً كتب شريف احمد - لقي ثلاثة أطفال مصرعهم وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار قذيفة هاون عثروا عليها اليوم، في منطقة "لكي مروت" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية في بيان أن جثث القتلى والمصابين نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت مقاطعة باجور بالإقليم شهدت -في وقت سابق- إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بجروح، جراء وقوع قذيفة هاون على منزلهم. إدارة الكوارث من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان أن حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات المفاجئة في البلاد ارتفعت إلى 291 قتيلًا و698 جريحًا منذ بدء موسم الأمطار الحالية، في 26 يونيو المنصرم.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس ، أن بين القتلى، (102) رجل و51 امرأة و(138) طفلًا، فيما تضرر نحو (826) منزلًا بسبب الأمطار والسيول.