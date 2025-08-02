"سرايا القدس" أعلنت استهداف مقرّ قيادة للجيش الإسرائيلي في خان يونس ورصدت عملية إجلاء مصابين

أعلنت "​سرايا القدس​"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، "أننا استهدفنا بالاشتراك مع لواء العامودي- كتائب الأقصى مقرّ قيادة وسيطرة تابع لجيش العدو الصهيوني في محيط شارع 5 في مدينة خان يونس بتوجيه صاروخ من نوع (107)".

وكشفت أنّها رصدت "هبوط طائرة مروحية واطلاق النار وقنابل دخانية في المكان المستهدف لإجلاء المصابين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "​حماس​"، أنها قصفت "تحشدات العدو في محيط مسجد الرنتيسي بمنطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع ​​غزة​​، بعدد من قذائف الهاون".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية علمياتها ضد ​​الجيش الإسرائيلي​​، حيث دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد الجيش الإسرائيلي كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلًا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربها على قطاع غزة، والتي تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.