وزير الخارجية الفرنسي: يجب نزع سلاح حماس وإقصاؤها من حكم غزة

أشار وزير الخارجية الفرنس ​جان نويل بارو​، في تصريح، إلى أنّه "يجب أن تنتهي محنة الأسرى (ال​إسرائيل​يين) في ​غزة​ وأن يطلق سراحهم دون قيد أو شرط"، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة الذي يشهد أزمة غذائية وإنسانية جراء الحصار.

ورأى أنّه "يجب نزع سلاح ​حماس​ وإقصاؤها من حكم غزة"، مضيفًا "يجب إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل واسع".

وفي وقت سابق، أكّدت حركة "​حماس​"، في بيان، أنّ "المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وجاء بيان الحركة تعليقًا على على ما نُشر نقلًا عن المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف​، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها.