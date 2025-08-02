وزير الدفاع الإيراني من إسلام آباد: أمور جيدة ستتحقق في تطوير العلاقات الدفاعية مع باكستان

أعلن وزير الدفاع الإيراني لعميد عزيز نصير زاده، أنّ "أمورًا جيدة ستتحقق في إرساء الأمن على الحدود وكذلك العلاقات الدفاعية في مختلف المجالات مع باكستان، إن شاء الله"، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.
كلام عزيز نصير زاده جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له إلى إسلام آباد.
وقال وزير الدفاع الإيراني بعد اجتماعه مع نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف: "لحسن الحظ، تتمتع إيران وباكستان بمكانة جيدة للغاية على المستوى الدولي لدعم ومساندة بعضهما البعض".
وأضاف: "إنّ أرضية التعاون متاحة سواء من حيث الثقافة والتاريخ والقواسم المشتركة الدينية التي يمتلكها البلدان، وكذلك التهديدات المشتركة التي نواجهها، وهذا يدفعنا إلى تطوير مستوى علاقاتنا".
