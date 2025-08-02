مقتل مسلحين في إحباط محاولة تسلل للأردن

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن جنودا قتلوا مسلحين اثنين بعد إحباط محاولة تسلل، أمس، عبر الحدود مع سوريا، كما أوضحت في بيان أن «قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت فجر أمس السبت من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة»، وفق ما نقلت وكالة «بترا».

إلى ذلك، أشارت إلى أنه «تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري».

وكان كل من الأردن وسوريا أعلنا قبل أشهر عدة عن تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمكافحة التهريب، وتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في يناير الماضي.

يذكر أنه على مدى الأشهر والسنوات الماضية، أعلنت عمان مرارًا وتكرارًا إحباط العديد من محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، نفذها متسللون مرتبطون ببعض الميليشيا الإيرانية في سوريا أو مجموعات مسلحة أخرى.

في المقابل نفت طهران علاقتها بمسألة التهريب على الحدود السورية الأردنية، سواء للسلاح أو المخدرات.