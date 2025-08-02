17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد في غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت تجمعات لمنتظري المساعدات الإنسانية عند محوري زيكيم ونتساريم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 35 شخصا بينهم نساء وأطفال.

ووفقا لمصادر طبية في قطاع غزة فقد استقبل مستشفى القدس 14 قتيلا و140 مصابا من منتظري المساعدات الإنسانية في منطقة زيكيم شمالي القطاع.

فيما استقبل مستشفى السرايا الميداني 5 قتلى و107 إصابات، كما أجرت طواقمه الطبية أكثر من 38 عملية جراحية خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط ظروف طبية كارثية ونقص حاد في المستلزمات والأدوية الأساسية. مؤشر خطر

وفي مؤشر خطر على تفاقم الكارثة الإنسانية، أعلنت مصادر طبية وفاة عدد من الأطفال جوعا نتيجة سوء التغذية الحاد، وبذلك يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 155 وفاة.

وأكد مدير الإغاثة الطبية بغزة أن أكثر من 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، محذرا من أن المساعدات «لا تصل إلا بكميات قليلة وتنهب من قبل عصابات»، وسط شح حاد في الأدوية الحيوية وعدم دخول أدوية السكري. شاحنات أدوية

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن إدخال شاحنات تحمل أدوية ومستهلكات طبية أمس عبر منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنها لا تحتوي على أي مساعدات غذائية.

وناشدت الوزارة الأهالي والوجهاء تأمين وصول القافلة للمستشفيات دون تعرضها لأي اعتداء، نظرا لأهمية محتوياتها في إنقاذ أرواح الجرحى والمرضى. إنهاء الحرب

كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، عن أن غالبية سكان غزة يريدون إعادة الأسرى الإسرائيليين، وذلك بعدما زار أمس القطاع المحاصر برفقة السفير الأمريكي في تل أبيب، وأضاف ويتكوف بلقاء مع ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب أمس السبت.

كما زعم عدم وجود مجاعة بالقطاع المحاصر رغم كل تأكيدات المنظمات الدولية والإنسانية، وشدد على أنه لا أحد يريد توسيع الحرب في غزة، وأن الجميع يريد النهاية. إبرام صفقة

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو بضرورة إبرام اتفاق شامل لإعادة جميع المحتجزين الـ50 مقابل إنهاء الحرب، كما دعت خلال وقفة في تل أبيب رئيس الوزراء للارتقاء فوق الاعتبارات السياسية وإبرام صفقة لإعادة الرهائن.

وكانت حركة حماس نشرت، الجمعة، شريط فيديو يحمل عنوان «يأكلون مما نأكل»، يظهر خلاله المحتجز أفيتار دافيد وهو نحيل ومتعب داخل نفق.

ويبلغ إجمالي عدد الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس نحو 50 شخصاً، بين أحياء وأموات. المساعدات البرية أفضل

عد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن إسقاط المساعدات جوًا يكلف ما لا يقل عن 100 ضعف تكلفة نقل الكمية ذاتها من المواد عبر الطريق البري.

