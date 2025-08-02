قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى السويداء

دخلت إلى محافظة السويداء اليوم، عن طريق بصرى الشام في ريف درعا، قافلة مساعدات إنسانية جديدة تضم 10 شاحنات، تحتوي مواد غذائية وطحينا.

وجرت عملية إرسال القافلة الإنسانية تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري، وبدعم من الحكومة السورية، لإيصال تلك المساعدات إلى مستحقيها في المحافظة.

يأتي إدخال القافلة ضمن جهود الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمحافظة، وهو ما ينفي مزاعم المجموعات الخارجة عن القانون بحصار محافظة السويداء من قِبل الحكومة السورية.