قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى السويداء

وجرت عملية إرسال القافلة الإنسانية تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري، وبدعم من الحكومة السورية، لإيصال تلك المساعدات إلى مستحقيها في المحافظة.
يأتي إدخال القافلة ضمن جهود الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمحافظة، وهو ما ينفي مزاعم المجموعات الخارجة عن القانون بحصار محافظة السويداء من قِبل الحكومة السورية.
