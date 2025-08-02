وقال لولا دا سيلفا: «لطالما كنا منفتحين على الحوار. ونعمل حاليا على الرد على إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية».
وأضاف أن المواطنين والمؤسسات البرازيلية وحدها هي من يحق لها تحديد مسار تنمية البلاد، بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع الأربعاء على قرار بفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على البرازيل بسبب إجراءات تشكل «تهديدًا» للولايات المتحدة.
وجاء في بيان البيت الأبيض «وقع ترمب اليوم أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 40% على البضائع البرازيلية، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50%».
وأكد الرئيس البرازيلي في وقت سابق إنه إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية على السلع البرازيلية فلن يندم على ما لا يمكن تغييره بل ستركز بلاده على إيجاد شركاء تجاريين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.