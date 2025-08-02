البرازيل ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية

أعلن الرئيس الرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن بلاده تجهز ردا على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال لولا دا سيلفا: «لطالما كنا منفتحين على الحوار. ونعمل حاليا على الرد على إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية».

وأضاف أن المواطنين والمؤسسات البرازيلية وحدها هي من يحق لها تحديد مسار تنمية البلاد، بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع الأربعاء على قرار بفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على البرازيل بسبب إجراءات تشكل «تهديدًا» للولايات المتحدة.

وجاء في بيان البيت الأبيض «وقع ترمب اليوم أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 40% على البضائع البرازيلية، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50%».

وأكد الرئيس البرازيلي في وقت سابق إنه إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية على السلع البرازيلية فلن يندم على ما لا يمكن تغييره بل ستركز بلاده على إيجاد شركاء تجاريين آخرين.