رئيس البرلمان العربي: نطالب بموقف أوروبي برلماني جماعي لوقف جرائم الاحتلال في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد)

التقى معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي مع معالي السيد ثيودروس روسوبولوس رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا، وهو اللقاء الأول من نوعه بين المنظمتين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بوصفها منظمة دولية تكرس جهدها لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، كما تشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن اللقاء معها يكتسب أهمية كبيرة، خاصة من ناحية الحديث عن الوضع الإنساني الكارثي ووضع حقوق الإنسان في قطاع غزة.

في هذا السياق، أثنى اليماحي على مواقف الجمعية الإيجابية تجاه القضية الفلسطينية ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبًا الجمعية بأن يكون لها دور مؤثر في بلورة موقف أوروبي برلماني جماعي لوقف الانتهاكات، والبناء على النحو الإيجابي الملحوظ مؤخرًا في الموقف الأوروبي.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن الجمعية تضم 318 نائبًا من 46 دولة في أوروبا ولا تقتصر على الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط. واحتفلت مؤخرًا بمرور 75 عامًا على إنشائها، حيث عقدت دورتها الأولى في مدينة ستراسبورج بفرنسا في أغسطس 1949.

وأكد روسوبولوس أن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا بما يحدث من انتهاكات في قطاع غزة، وتصدر قرارات وتقارير منتظمة حول هذه الأوضاع.

وأكد رئيس الجمعية أن الأولوية القصوى في الفترة الحالية هي الوقف التام والدائم وغير المشروط لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية من دون أية شروط أو عراقيل.

وحول العلاقة بين المنظمتين، اتفق الرئيسان على بعض الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومن بينها حصول البرلمان العربي على صفة مراقب لدى الجمعية وتوقيع مذكرة تفاهم بين المنظمتين، فضلًا عن النظر في إمكانية عقد جلسة مشتركة بينهما لحشد الدعم للقضية الفلسطينية.