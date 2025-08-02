ألمانيا تواصل إسقاط المساعدات فوق غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - واصل الجيش الألماني، اليوم السبت، إسقاط مساعدات إنسانية فوق قطاع غزة وفقا لتصريحات أدلى بها متحدث باسم سلاح الجو الألماني في برلين.

وقال المتحدث إن طائرة نقل أسقطت 22 منصة تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية، بلغ إجمالي وزنها 9,6 طن. وأقلعت الطائرة، وهي من طراز "ايه 400 إم"، من الأردن.

ومن المقرر أن يواصل الجيش الألماني عمليات إسقاط المساعدات فوق القطاع غدا الأحد في حال توفرت الظروف المناسبة.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن قطاع غزة يقف على شفا مجاعة. ومنذ يوم الأحد الماضي، سمحت إسرائيل مجددا بإدخال كميات أكبر من المساعدات عبر الطرق البرية، كما دعمت عمليات إسقاط المساعدات جوا من قبل دول عدة.

وتشارك ألمانيا في هذه الجهود بطائرتين يتم تحميلهما في قاعدة عسكرية في الأردن، وتقومان بإسقاط مواد غذائية ومعدات ضرورية فوق قطاع غزة.