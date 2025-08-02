مصدران: الهند ستواصل شراء النفط الروسي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدران حكوميان هنديان إن نيودلهي ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الأمر.

وذكر أحد المصدرين "هذه عقود نفط طويلة الأجل... ليس من السهل التوقف عن الشراء بين عشية وضحاها".

وأشار ترامب، الشهر الماضي في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفطا من روسيا. وقال ترامب للصحفيين، أمس الجمعة، إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن.

وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت، أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة. ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية "لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط" لخفض الواردات من روسيا.

قال راندهير جايسوال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين، خلال إفادة دورية أمس الجمعة "فيما يتعلق باحتياجاتنا من مصادر الطاقة... ننظر إلى ما هو متاح في الأسواق، وما هو معروض، وكذلك الوضع أو الظروف العالمية الجارية".

وأضاف جايسوال أن الهند تربطها "شراكة راسخة ولم يغيرها الزمن" مع روسيا، وأن علاقات نيودلهي مع مختلف الدول قائمة على رؤيتها الخاصة، ولا ينبغي تقييمها من منظور دولة ثالثة.

وقالت مصادر مطلعة، قبل أيام، إن شركات التكرير الهندية تتراجع عن شراء النفط الروسي.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة على خطط شراء شركات التكرير الهندية لوكالة رويترز أن الشركات الحكومية لم تطلب أي نفط روسي خلال الأسبوع الماضي تقريبا.

هدد ترامب، في 14 يوليو الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة مع أوكرانيا. وتعد روسيا المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35 بالمئة من إجمالي إمداداتها.