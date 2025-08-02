"تلفزيون سوريا": الجيش الإسرائيلي يتخذ منزلًا غير مكتمل على طريق حضر- طرنجة مقرًا عسكريًا له

أفاد "تلفزيون سوريا"، بأنّ ​الجيش الإسرائيلي​ يتخذ منزلًا غير مكتمل البناء على طريق حضر- طرنجة بريف ​القنيطرة​ الشمالي مقرًا عسكريًا له".

وأكّدت القناة "وصول أكثر من 40 عنصرا من الجيش الإسرائيلي مع عربات عسكرية إلى المنزل"، موضحة أنّ "المنزل الذي تم تحويله إلى مقر عسكري يعود لأحد المدنيين".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن "دورية عسكرية إسرائيلية توغلت نحو طريق طرنجة- حضر شمالي، في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية".