أفاد "تلفزيون سوريا"، بأنّ الجيش الإسرائيلي يتخذ منزلًا غير مكتمل البناء على طريق حضر- طرنجة بريف القنيطرة الشمالي مقرًا عسكريًا له".
وأكّدت القناة "وصول أكثر من 40 عنصرا من الجيش الإسرائيلي مع عربات عسكرية إلى المنزل"، موضحة أنّ "المنزل الذي تم تحويله إلى مقر عسكري يعود لأحد المدنيين".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن "دورية عسكرية إسرائيلية توغلت نحو طريق طرنجة- حضر شمالي، في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر "تلفزيون سوريا": الجيش الإسرائيلي يتخذ منزلًا غير مكتمل على طريق حضر- طرنجة مقرًا عسكريًا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.