قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم إطلاق نار والتسبب بقتل

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، عن توقيف مطلوب بجرائم إطلاق نار والتسبب بقتل.

في التفاصيل، أوضحت المديرية في بيان أنّ "بتاريخ 17-1-2025، أقدم المدعو (ف. ح. مواليد عام 2007، ​لبنان​ي) على إطلاق النّار من سلاح حربي خلال إشكال حصل في محلّة باب الرمل – ​طرابلس​، نتج منه وفاة مواطن وإصابة آخرين، بحيث لاذ مطلق النّار بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيف الفاعل، ومن خلال التّحريّات والمتابعة، تبيّن أنّه قد غادر لبنان إلى سوربا".

ولفتت إلى أنّه "أعطيت الأوامر للعمل على وضع خطّة محكمة لاستدراجه وتوقيفه. علماً أنّه مطلوب للقضاء بموجب أربع مذكّرات عدليّة بجرائم إطلاق نار، محاولة قتل والتّسبّب بقتل".

وذكرت المديرية أنّ "بتاريخ 31-7-2025، ومن خلال متابعة دقيقة، تمكّنت شعبة المعلومات من استدراجه إلى داخل الأراضي اللّبنانية - منطقة البدّاوي حيث تم توقيفه بكمينٍ محكم".

هذا، وسُلِّم إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.