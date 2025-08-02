عشاء تكريمي للهيئة الادارية لنادي الصحافة بحضور وزير الاعلام

أقيم لقاء تكريمي للهيئة الادارية ل​نادي الصحافة​ التي فازت بالتزكية، بمبادرة من رجل الاعمال ​حيدر بزي​، وذلك بحضور وزير الاعلام ​بول مرقص​، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رئيس مكتب الاعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا، رئيسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان إليسار نداف جعجع، المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة ونقيب المصورين علي علوش، وعدد من مديري الاخبار ورؤساء تحرير المواقع الاخبارية والمستشارين الاعلاميين وأعضاء الهيئة الادارية.

وقد ألقى رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد كلمة تحدث فيها عن دور الصحافة كسلطة رابعة، شاكراً "وزير الاعلام على الجهود التي بذلها لتعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان، إضافة إلى الجهد الذي يبذله الوزير مرقص لصدور قانون الاعلام الجديد".

وقال "نأمل كإعلاميين موجودين في هذه المناسبة أن يسهم كل واحد منا في أي موقع وُجد فيه في تأدية الرسالة الاعلامية بشكل مفيد وعلى أفضل وجه وأن يؤدي نشاطنا إلى إعطاء أفضل صورة عن لبنان".

وتوجه أبو زيد بتحية إلى الجيش اللبناني في عيده، وأكد على اهمية الدور المنوط به في هذه الظروف لحفظ الاستقرار والدفاع عن الحدود، وختم بالقول: "لا نريد جيشاً في لبنان إلا الجيش اللبناني".