حسن عز الدين: أبناء الجنوب سيبقون رافعي الرأس حاملين سلاح العلم والبندقية معًا

شدد عضو كتلة "​الوفاء للمقاومة​" النائب ​حسن عز الدين​، على أنّ "العلم في جنوبنا مقاومة، ولن يستطيع العدو أن ينتزع منا الحلم أو أن يكسر عزيمتنا، لأننا نمتلك الإيمان، والعقيدة، والثبات، ولأننا نؤمن أن من يملك العلم والموقف، لا يُهزم".

كلام عز الدين جاء بعد زيارته الطالب المتفوق في الامتحانات الرسمية علي حسين حايك في بلدته عدشيت، مهنئًا إياه على إحرازه المرتبة الأولى على صعيد لبنان في فرع العلوم العامة.

وقال: "نبارك لكل طلاب لبنان الذين نجحوا وتفوقوا، وخصوصًا أولئك الذين حصدوا المراتب الأولى، وفي طليعتهم طلاب الجنوب، الذين أثبتوا مجددًا أنهم أبناء إرادةٍ لا تُكسر، وصمود لا يهتز".

وأضاف عز الدين: "حين ينجح أبناء منطقة تتعرّض لاعتداءات يومية، ويعيش أهلها في ظل تهديد دائم، فإن هذا النجاح لا يُعد عاديًا، بل هو إنجاز مضاعف يحمل في طياته معاني الصبر والثبات والعنفوان، وهو في حقيقته ردٌّ مباشر على آلة الحرب والقتل والتهجير وهنا أكد أن أبناء الجنوب واجهوا العدو بسلاحين: البندقية في يد، والقلم في اليد الأخرى. حيث أراد لهم العدو الرعب والتراجع فأجابوه بالجدّ والإجتهاد وأرادهم أن يهربوا من الكتاب لكنهم تمسكوا بالعلم كما تمسك المقاوم ببندقيته".

وخلال اللقاء، أجرى النائب عز الدين اتصالًا هاتفيًا بالطالبة المتفوقة لين كركي من الجنوب، والتي نالت المرتبة الأولى على صعيد لبنان في فرع الاجتماع والاقتصاد، مهنئًا إياها شخصيًا بهذا الإنجاز الكبير، ومؤكدًا أن "الجنوب يثبت يومًا بعد يوم أن فيه من يزرع الحياة والأمل، كما فيه من يحرس الأرض والكرامة".

ولفت إلى "أننا نؤكد أن أبناء الجنوب سيبقون رافعي الرأس، حاملين سلاح العلم والبندقية معًا، وأننا سنواصل الطريق مهما عظمت التضحيات، حتى نظل أعزاء في هذا الوطن، ونحقق النصر الكامل بإذن الله".