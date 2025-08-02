أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط 51 قتيلًا بنيران الجيش الإسرائيلي، في قطاع ​غزة​، منذ فجر اليوم السبت، بينهم 27 من منتظري المساعدات، وفق ما نقلت عن مصادر في مستشفيات غزة.

إلى ذلك، أوضح المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ "سكان غزة يختارون للأسف بين الموت جوعا والموت قتلا عند مراكز المساعدات"، التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا.

وقال إنّ "هناك هندسة للفوضى والجوع في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، موضحًا أنّه "يتم العصف بكل القيم والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة في غزة".

وشدد على أنّ "أي حديث عن عدم وجود مجاعة يناقض الوقائع على الأرض في غزة".