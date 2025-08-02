درغام: عكار بأمسّ الحاجة إلى أن نستثمر في وحدتها، وتكامل مكوناتها لنحصنها من الفتن

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​أسعد درغام​، إلى أنّ "الأيام أثبتت أن ​عكار​، رغم الحرمان والإهمال، قادرة أن تنتج رجال دولة، ورجال دين، وقامات وطنية، وهي اليوم بأمس الحاجة إلى أن نستثمر في وحدتها، وتكامل مكوناتها، لنحصنها من الفتن، ونمنحها ما تستحق من رعاية واهتمام".

كلام درغام جاء خلال تكريمه مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، وراعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، في حفل غداء جامع في عدبل- عكار.

وأكد أن "هذا اللقاء ليس مناسبة عابرة بل هو دعوة صادقة للتلاقي المستمر، وبناء شراكة بين المرجعيات الروحية والسياسية والبلدية، لنؤسس معا لنموذج عكاري يحتذى به في المسؤولية والتعاون والانماء".

بدوره، أشار زكريا إلى "أهمية عكار البيئة الحاضنة للشرعية"، ومعربا عن الثقة بالجيش اللبناني، مؤكدا أن "المطلوب من كل تيار وحزب وتنظيم في هذا البلد أن يعمل على تقوية المؤسسة الرسمية الأمنية"

وفي الختام ألقى منصور كلمة تطرق فيها الى مشاكل عكار الانمائية، داعيا النواب والسياسيين الى "معالجتها بعيدا عن الحسابات الضيقة"، مؤكدا أن "عكار تستحق الأفضل بخيرة شبابها وأهلها"، داعيا الى "إطلاق الورش الانمائية بدءا من الجامعة اللبنانية وغيرها من الأساسيات التي يحتاجها كل مواطن عكاري".