قائد الجيش بحث الأوضاع مع قائد العمليات المشتركة الإيطالية وقائد اليونيفيل واستقبل اللواء عبد الله

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، قائد العمليات المشتركة الإيطالية الفريق Giovanni Maria lannucci، يرافقه السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والإيطالي.
كما استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتنسيق بين الجيش وقوى الأمن الداخلي.
