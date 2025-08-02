قائد الجيش بحث الأوضاع مع قائد العمليات المشتركة الإيطالية وقائد اليونيفيل واستقبل اللواء عبد الله

استقبل قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​، في مكتبه في اليرزة، قائد العمليات المشتركة الإيطالية الفريق Giovanni Maria lannucci، يرافقه السفير الإيطالي في ​لبنان​ Fabrizio Marcelli، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - ​اليونيفيل​ اللواء Diodato Abagnara، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والإيطالي.

كما استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ​رائد عبد الله​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتنسيق بين الجيش وقوى الأمن الداخلي.