وزير الزراعة: لا أتوقع حصول تصويت على أيّ قرار خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء

أشار وزير الزراعة نزار هاني، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أنّه "من الضروري إطلاق النقاش حول جدول زمني لتسليم السلاح، إلا أنني لا أتوقع حصول تصويت على أيّ قرار خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء".
وكان قد دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء، من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق بـ"بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا"، إضافةً إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024".
