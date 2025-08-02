اخبار العالم

أوكرانيا تقصف منشأتين للنفط في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أوكرانيا أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مناطق روسية، ليل الجمعة/السبت، مما أدى إلى وقوع انفجارات وحرائق في منشآت لمعالجة النفط.
وقال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إنه قصف مصفاة "ريازان" النفطية الروسية، مما تسبب في نشوب حريق.
 وأكدت السلطات في منطقة "ريازان" وقوع هجمات بطائرات مسيرة، وقالت إن الحطام من المسيرات التي تم اعتراضها ضربت مواقع صناعية، رغم عدم ورود تقارير رسمية عن وقوع أضرار أو إصابات
كما ذكرت قوات الأنظمة المسيرة الأوكرانية، في بيان على تطبيق "تلغرام"، أنها قصفت منشأة "آنانفتي‭ ‬برادوكت" لتخزين النفط في منطقة "فورونيج". 
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية اعترضت أو دمرت 112 مسيرة عبر ثماني مناطق روسية.

