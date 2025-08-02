اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" زياد حواط، أنّ "جلسة الثلاثاء الوزارية كانت يجب أن تنعقد في التسعينات، وهناك فرصة أمام رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام لإنقاذ لبنان وما على مجلس الوزراء إلا تبني بند حصرية السلاح".
ورأى، في حديث عبر قناة "الجديد"، أنّ "خيار حزب الله دمر لبنان"، مضيفًا: "نقول لحزب الله سلّم سلاحك لنجلس معك إلى الطاولة ولن نقصيه من الحياة السياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر حواط: نقول لحزب الله سلّم سلاحك لنجلس معك إلى الطاولة ولن نقصيه من الحياة السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.