حواط: نقول لحزب الله سلّم سلاحك لنجلس معك إلى الطاولة ولن نقصيه من الحياة السياسية

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" ​زياد حواط​، أنّ "جلسة الثلاثاء الوزارية كانت يجب أن تنعقد في التسعينات، وهناك فرصة أمام رئيسي الجمهورية ​جوزاف عون​ والحكومة ​نواف سلام​ لإنقاذ لبنان وما على مجلس الوزراء إلا تبني بند حصرية السلاح".

ورأى، في حديث عبر قناة "الجديد"، أنّ "خيار ​حزب الله​ دمر لبنان"، مضيفًا: "نقول لحزب الله سلّم سلاحك لنجلس معك إلى الطاولة ولن نقصيه من الحياة السياسية".