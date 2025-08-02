الجيش أعلن عن مواعيد إجراء الاختبارات للتطوع بصفة تلميذ ضابط

أعلنت قيادة ​الجيش​- مديرية التوجيه، عن مواعيد إجراء الاختبارات (النفساني، الرياضي والطبي)، لجميع المرشحين المقبولة طلباتهم للتطوع بصفة تلميذ ضابط لصالح الجيش، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة، والمديرية العامة للجمارك من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور) وذلك وفقًا للآتي:

- الاختبار النفساني: اعتبارًا من تاريخ 5/ 8/ 2025 وحتى الانتهاء من تنفيذه لجميع المرشحين في القاعة الكبرى – الكلية الحربية.

- الاختبار الرياضي: اعتبارًا من تاريخ 7/ 8/ 2025 وحتى الانتهاء من تنفيذه لجميع المرشحين الناجحين في الاختبار النفساني، في ملعب فؤاد فرحات – الكلية الحربية.

- الاختبار الطبي: اعتبارًا من تاريخ 13/ 8/ 2025 وحتى الانتهاء من تنفيذه لجميع المرشحين الناجحين في الاختبار الرياضي، في المستشفى العسكري المركزي.

وأوضحت قيادة الجيش أنّه يمكن الاطّلاع على نتائج الاختبارات عبر موقع الجيش على الإنترنت www.lebarmy.gov.lb وتطبيق LAF News.